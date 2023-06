Sachsen-Wetter: Ausgerechnet am Wochenende kommen die Wolken

Leipzig - Nach der Hitze der vergangenen Tage können sich die Menschen in Sachsen auf ein wenig Abkühlung freuen. Für einige nur schade: Diesmal ziehen die Regenwolken ausgerechnet am Wochenende über den Freistaat.

In der Nacht zu Samstag fällt anfangs noch etwas Regen, der jedoch langsam Richtung Osten abzieht. In der zweiten Nachthälfte bleibt es niederschlagsfrei und es lockert sich weiter auf.

Am Abend klingen die Niederschläge von Westen her vorerst wieder ab und die Wolkendecke lockert sich etwas auf.

Ab den Mittagsstunden sollen dann von Westen her weitere Schauer und Gewitter aufziehen, teils mit Starkregen und Sturmböen. Diese weiten sich im Verlauf des Nachmittags nach Osten aus. Im Bergland und in der Oberlausitz könne es dabei lokal sogar zu unwetterartigem Starkregen kommen.

Am Freitagmorgen kann es zunächst nur östlich der Elbe zu einzelnen Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Im Rest des Freistaats herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken vor.

Auch die Wetterkarte macht es deutlich: Ob Sonne oder Gewitter, Sachsen hat am Freitag alles zu bieten. © Montage: Jan Woitas/dpa + Screenshot/wetteronline.de

Auch der Samstag gestaltet sich laut Vorhersage des DWD anfangs wolkig, ab dem Nachmittag verdichtet sich die Wolkendecke dann jedoch wieder und es kommt zu einigen Schauern. Dieser geht am Abend in Regen über.

Die Höchstwerte fallen im Vergleich zum Freitag etwas niedriger aus, bewegen sich zwischen 21 und 25 Grad, im Bergland zwischen 17 und 21 Grad.

In der Nacht zum Sonntag gibt es eine starke Bewölkung mit durchziehendem Regen von West nach Ost. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 10 Grad.

Am Sonntag geben sich vormittags erneut Sonne und Wolken die Klinke in die Hand und vereinzelt treten kurze Schauer auf. Am Nachmittag folgen dann größere Auflockerungen, Niederschläge bleiben aus. Das Tageshoch bewegt sich zwischen 20 und 24 Grad, im Bergland zwischen 17 und 20 Grad.

Die Nacht zum Montag bleibt wechselnd bewölkt, meist niederschlagsfrei mit Temperaturen zwischen 14 und 10 Grad.