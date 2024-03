Aus Solar-Schrott: Franzosen wollen bei Torgau Silizium und Silber gewinnen

Torgau - Während Solarhersteller überlegen, ihre Produktion in Deutschland zu beenden, gibt es auf der anderen Seite des Wirtschaftskreislaufs positive Nachrichten. Das französische Unternehmen ROSI SAS plant in Nordsachsen die Errichtung einer großen Recyclinganlage für ausgediente Photovoltaikanlagen.

In diesen seit Jahren leerstehenden Hallen eines ehemaligen Energieparks wird das französische Start-up ROSI eine Recyclinganlage für ausgediente Photovoltaikanlagen errichten. © Silvio Bürger

Erst 2017 wurde das in Grenoble beheimatete Start-up von der Physikerin Yun Luo gegründet. Die Geschäftsidee: aus ausrangierten PV-Modulen mit einem speziellen thermo-chemischen Verfahren (Pyrolyse) Silizium, Silber und Kupfer in hohem Reinheitsgrad rückzugewinnen, um sie wieder in die solare Wertschöpfungskette einspeisen zu können.

Da laut ROSI (steht für Return of Silicon) die "Produktivlebenszeit" der bislang verbauten Solarmodule bei 20 bis 25 Jahren liegt, kommt demnächst viel Arbeit auf die Verwerter zu.

Und die soll dann auch in Nordsachsen verrichtet werden. Genauer: in der kleinen Gemeinde Elsnig bei Torgau, die nach der Wende ihren einstigen NVA-Standort zum Gewerbegebiet umbaute.

Rund 26 Millionen Euro will Yun Lou in ihren ersten deutschen Standort investieren, der 2025 in Betrieb gehen soll.