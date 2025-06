Hoffen auf die Trendwende: Schlechte Stimmung bei mitteldeutschen Unternehmen

Leipzig/Halle - Die Wirtschaft in Mitteldeutschland steht unter Druck. Aufgrund der anhaltenden Rezessionsphase hat sich die Geschäftslage in den Unternehmen gegenüber dem Vorjahr weiter eingetrübt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Handwerkskammern und der IHK aus Leipzig und Halle. Gemeinsam vertreten sie mehr als 147.000 Betriebe in der Region.