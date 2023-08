Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen: Krasse Unterschiede zwischen Städten und Landkreisen!

Kamenz/Leipzig - In Sachsen gibt es nach wie vor Landkreise und Städte, in denen man deutlich besser verdient als in anderen. Das stellte das Statistische Landesamt am Dienstag fest.

Wer in Sachsen das meiste Geld verdienen will, sollte einen Umzug ins Leipziger Umland in Erwägung ziehen. © Monika Skolimowska/dpa

Wie aus einer Pressemitteilung des Amtes zu entnehmen ist, beträgt das Pro-Kopf-Einkommen in Sachsen 2021 insgesamt 22.120 Euro. Damit kann man eine 1,8-prozentige Steigerung (387 Euro) im Vergleich zum Vorjahr feststellen.

Bei der Erhebung wurden auch die einzelnen Landkreise aufgeschlüsselt, wobei starke Unterschiede bemerkbar werden: Verdient man im Landkreis Leipzig mit 23.549 Euro sachsenweit am meisten, wird in der Stadt Leipzig bereits seit mehreren Jahren das niedrigste Einkommen (20.545 Euro) gemessen.

Nur knapp mehr Geld als in der Messestadt, aber immer noch unter dem Durchschnitt bekommt man in den Städten Görlitz, Chemnitz und Dresden.

Die Städte Meißen und Zwickau sowie die Landkreise Nordsachsen und Sächsische Schweiz-Ostergebirge schneiden wie auch das Leipziger Umland sehr gut ab und schaffen es somit in die Top 5.

Außerdem wurde festgestellt, dass die Pro-Kopf-Einkommen 2021 in allen sächsischen Kreisen angestiegen sind. "Am höchsten fiel das Plus mit 482 Euro in Mittelsachsen, mit 471 Euro im Erzgebirgskreis sowie mit 468 Euro im Vogtlandkreis aus", hieß es. Das bedeutet ein Plus von 2,2 Prozent.

Und auch hier bildet die Stadt Leipzig mit einem Plus von 0,8 Prozent bzw. 158 Euro das traurige sächsische Schlusslicht.