Leipziger Ehrenbürger Friedrich Magirius gestorben

Leipzigs Ehrenbürger Friedrich Magirius ist tot.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Leipzigs Ehrenbürger Friedrich Magirius ist tot. Er starb am Montag im Alter von 95 Jahren.

Magirius starb am Montag im Alter von 95 Jahren. (Archiv) © PR/Stadt Leipzig/Rico Thumser Der Theologe wurde am 26. Juni 1930 in Dresden geboren und begann nach dem Studium in Berlin und Greifswald seine Laufbahn in der evangelisch-lutherischen Kirche der DDR. Er war unter anderem als Pfarrer in Einsiedel, an der Dresdener Kreuzkirche und der Leipziger Nikolaikirche tätig. Am 11. Mai 2022 wurde Friedrich Magirius für seine Verdienste zum Wohle der Stadt Leipzig zum Ehrenbürger ernannt. "Der Tod von Friedrich Magirius reißt eine große Lücke", sagt Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD). Leipzig Hunderte Läufer beim Jubiläums-Marathon von Leipzig nach Halle Der Ehrenbürger der Messestadt hinterlasse ein großes Vermächtnis: "Hilfe dort zu leisten, wo sie am meisten gebraucht wird. Und dabei immer die Gerechtigkeit und das friedvolle, demokratische Miteinander im Blick zu behalten. Es war ihm vor allem wichtig, dass die jungen Generationen in allen Ländern Krieg und Gewalt abschwören." Dieses Erbe werde man lebendig halten, so Jung.

Wirken für Aussöhnung und Verständigung

Am 11. Mai 2022 wurde Friedrich Magirius für seine Verdienste zum Wohle der Stadt Leipzig zum Ehrenbürger ernannt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Großes Ansehen erwarb Magirius sich in Polen als Leiter der Aktion Sühnezeichen in der DDR von 1974 bis 1982. Die Organisation setzt sich bis heute mit Freiwilligendiensten in den ehemals von Nazi-Deutschland besetzten Ländern für die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Magirius erlebte den Bombenangriff auf Dresden als 14-Jähriger und wurde dabei unter Trümmern verschüttet, ein Ereignis, welches sein komplettes Leben veränderte und prägte. Bis zu seinem Tod wirkte er in mehreren Ehrenämtern setzte sich für die Verständigung mit Polen und Tschechien sowie für den christlich-jüdischen Dialog ein. Leipzig Leipzig feiert Lichtfest und legt Grundstein für Freiheits- und Einheitsdenkmal Von 1982 bis zur Pensionierung 1995 war Magirius Superintendent für den Kirchenbezirk Leipzig-Ost und gestaltete gemeinsam mit Nikolai-Pfarrer Christian Führer die Friedensgebete. Seine Position zwischen den Bürgerrechtlern und der DDR-Führung blieb dabei nicht unumstritten. Er selbst sah sich als Vermittler zwischen den Fronten.

Auszeichnungen