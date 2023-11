Leipziger Forensiker über kuriosen Fall: Mumifizierte Leiche sitzt auf dem Balkon!

Leipzig - In seinem Podcast "Entlarvende Spuren" spricht der Insektenforscher und Forensiker Marcus Schwarz (36) alle zwei Wochen über die spannendsten, verrücktesten und interessantesten Fälle seiner Karriere. Diesmal geht es um einen skurrilen Mumienfund in Leipzig .

In "Entlarvende Spuren" tauscht sich der Forensiker Marcus Schwarz (36) mit der Journalistin Nina Himmer (37) aus. © Instagram/marcus.schwarz.forensik

So beschreibt der 36-Jährige, der an der Rechtsmedizin Leipzig als forensischer Entomologe arbeitet, einen Fall aus dem Jahr 2017.

Dieser drehte sich um eine 87-jährige Leipzigerin, deren Sohn sie vom Umzug in ein Pflegeheim überzeugen wollte. Bevor es allerdings dazu kommen konnte, erlitt die Seniorin einen Schlaganfall.

Zwar überlebte sie und konnte wenig später wieder in ihre geliebte Wohnung zurückkehren - "aber der Schlaganfall hatte dann trotzdem seine Spuren hinterlassen", so Marcus Schwarz. "Sie wurde zunehmend dement."

Und was dem Sohn in dieser Zeit besonders auffiel: In der Küche standen immer wieder leere Bierflaschen. Und das, obwohl seine Mutter noch nie gerne und viel Bier getrunken hatte.

Eine Auflösung dieses Mysteriums sollte es dann kurz darauf nach dem (natürlichen) Tod der Seniorin geben. Denn als eine Umzugsfirma danach ihre Wohnung ausräumte und hinter einem Vorhang einen bisher von allen Beteiligten unentdeckten Balkon erspähte, fiel der skurrile Satz: "Hier sitzt ja einer!"