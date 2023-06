Leipziger Krawalle: Schuster vergleicht linke Szene mit den Mördern von NSU und RAF

Dresden/Leipzig - Die Auswertung der Ereignisse rund um die Verurteilung der Studentin Lina E. (28) in Dresden beschäftigt die Staatsregierung und den Landtag. Innenminister Armin Schuster (62, CDU) erklärte am Dienstag mit Blick auf die Ausschreitungen zum "Tag X" in Leipzig: "Wir wollen nicht, dass in Leipzig in schöner Regelmäßigkeit solche Events stattfinden."