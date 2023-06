Vier von fünf Kochmützen: Dieses Leipziger Restaurant ist das allerbeste in ganz Sachsen

Peter Maria Schnurr (53) hat für sein Restaurant "Falco" vom Restaurantführer "Gault&Millau 2023/24" vier Kochmützen erhalten. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das Restaurant von Peter Maria Schnurr (53) erhielt vier von fünf möglichen Kochhauben in der am Montag in München vorgestellten neuen Ausgabe des Restaurantführers. Es ist die höchste Bewertung für ein Restaurant in Sachsen.

Vier Kochmützen stehen beim Gault&Millau für prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung.

Drei Kochmützen wurden an das Leipziger Restaurant "Stadtpfeiffer" sowie an das für seine regionale Weinselektion bekannte Restaurant "Juwel" in Schirgiswalde-Kirschau (Landkreis Bautzen) verliehen.

Drei Kochmützen stehen beim "Gault&Millau" für höchste Kreativität und Qualität sowie bestmögliche Zubereitung.

Neu im Guide ist das Leipziger Gourmetrestaurant "Kuultivo", das mit zwei Kochmützen ausgezeichnet wurde und dieses Jahr ebenfalls von Spezialisten des "Guide Michelin" einen Stern erhielt.

Die Küche von Küchenchef Klaus Schunack konzentriert sich nach eigenen Angaben - wann immer möglich - auf lokale Produzenten sowie nachhaltige Erzeugnisse.