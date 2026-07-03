Leipziger Siemens-Betriebsrat organisiert Ferienlager für ukrainische Waisenkinder
Leipzig - In Kooperation mit dem Verein "Eine Welt e.V. - Leipzig" stellt der Betriebsrat des Siemens Schaltanlagenwerkes zum wiederholten Mal ein Ferienlager für ukrainische Waisenkinder auf die Beine.
Nach Angaben des Unternehmens ist es bereits die vierte Ausgabe des Ferienlagers. In diesem Jahr werden insgesamt 30 Waisenkinder aus Luzk erwartet.
Sie werden voraussichtlich am kommenden Dienstagmittag mit dem Bus im Schloss Thammenhain bei Wurzen ankommen und dort bis zum 20. Juli wohnen.
"Diese Kinder haben zum Teil alles verloren, was ihnen wichtig ist", erklärt Betriebsratsvorsitzender Michael Hellriegel die Aktion. "Diesen Kindern möchten wir, fern ab von Krieg und Leid, eine erholsame Zeit in Sachsen sowie etwas Freude und Abwechslung schenken."
Und weiter: "In Zeiten von Krieg, Vertreibung und zunehmender gesellschaftlichen Spaltung wollen wir weiter Zeichen für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Solidarität setzen."
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Ukrainische Waisen verbringen zwei Wochen in Sachsen
Demnach stehen nicht nur Aktivitäten in der Natur, wie Wanderungen und Baden, sondern auch Städte-Trips nach Leipzig und Berlin auf dem Programm. Außerdem ist ein Zoo-Besuch sowie eine Besichtigung des Siemens Werks inklusive Mitmachaktion geplant.
Das Ferienlager wurde durch Beiträge des Siemens Caring Hands e.V., privater Förderer sowie der IG Metall Leipzig finanziert. Darüber hinaus war vorab eine erfolgreiche Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen worden.
Titelfoto: montage Siemens Betriebsrat