Leipziger Siemens-Betriebsrat organisiert Ferienlager für ukrainische Waisenkinder

Leipzig - In Kooperation mit dem Verein "Eine Welt e.V. - Leipzig " stellt der Betriebsrat des Siemens Schaltanlagenwerkes zum wiederholten Mal ein Ferienlager für ukrainische Waisenkinder auf die Beine.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Sommer wieder ein Ferienlager für ukrainische Kinder veranstaltet. © Siemens Betriebsrat

Nach Angaben des Unternehmens ist es bereits die vierte Ausgabe des Ferienlagers. In diesem Jahr werden insgesamt 30 Waisenkinder aus Luzk erwartet.

Sie werden voraussichtlich am kommenden Dienstagmittag mit dem Bus im Schloss Thammenhain bei Wurzen ankommen und dort bis zum 20. Juli wohnen.

"Diese Kinder haben zum Teil alles verloren, was ihnen wichtig ist", erklärt Betriebsratsvorsitzender Michael Hellriegel die Aktion. "Diesen Kindern möchten wir, fern ab von Krieg und Leid, eine erholsame Zeit in Sachsen sowie etwas Freude und Abwechslung schenken."

Und weiter: "In Zeiten von Krieg, Vertreibung und zunehmender gesellschaftlichen Spaltung wollen wir weiter Zeichen für Zusammenhalt, Menschlichkeit und Solidarität setzen."