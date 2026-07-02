Rätselraten um Leipziger Klebe-Desaster: Eine Gleis-Hälfte besonders stark betroffen

Leipzig - Zwar hat der Start in die neue Woche spürbar für Abkühlung gesorgt, doch auf den Schienen der Leipziger Straßenbahn fahren auch am Donnerstag nur vereinzelt wieder Trams . Am Mittwoch beschäftigte sich nun der Stadtrat mit der vergangenen Hitzewelle und ihren Folgen für Menschen, Umwelt und Infrastruktur. So fanden sich gleich drei "Dringliche Anfragen" zu diesen Themen auf der Tagesordnung.

Baubürgermeister Thomas Dienberg (64, Grüne). (Archiv) © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Baubürgermeister Thomas Dienberg (64, Grüne) widmete sich zunächst der am Samstagabend durch die Leipziger Verkehrsbetriebe verkündeten vollständigen Einstellung des Straßenbahnverkehrs.

"Die Analyse und die Bewertung, dessen, was da konkret passiert ist, hat natürlich erst begonnen", erklärte Dienberg einleitend. Nach derzeitigem Stand hätten die außergewöhnlich hohen Temperaturen dafür gesorgt, dass an Schlüsselstellen die Bitumen-Fugengussmasse flüssig wurde, und durch die darüberfahrenden Straßenbahnen herausgedrückt worden war.

Im Anschluss habe sie dann Schienen, Weichen und vor allem Fahrgestelle verklebt, sodass ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich gewesen sei. Gegenwärtig ergebe sich ein sehr uneinheitliches Schadensbild, sagte der Baubürgermeister. So seien verschiedene Streckenabschnitte, je nach Alter und Bauart, unterschiedlich schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

"Eine Besonderheit ist, dass zu über 90 Prozent die linke Gleis- und Fahrzeugseite betroffen war", so Dienberg. Die LVB hätten nun dringliche Gutachten in Auftrag gegeben, welche unter anderem die Frage klären sollen, ob die an den Schadstellen verbaute Fugenmasse den geforderten Standards entsprochen habe. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wolle man zeitnah über die Ergebnisse informieren.