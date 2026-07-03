Sechs Tiger weggenommen: So sollen die Tiere der Leipziger Tiger-Queen in Spanien leben

Dölzig/Villena - Am Mittwoch hat das Landratsamt Nordsachsen sechs der acht Tiger von "Tiger-Queen" Carmen Zander (52) beschlagnahmt . Zander hatte bis zum 30. Juni Zeit, die Vorgaben des Amtes umzusetzen und die Haltungsbedingungen der Tiere zu verbessern, kam dem aber nicht nach. Jetzt kommen sie nach Spanien.

Die Station befindet sich in der Nähe der spanischen Stadt Alicante. © AAP

Wie das Amt am Mittwoch bestätigte, habe man die Tiere "an ein Team der Tierschutzorganisation Animal Advocacy and Protection (AAP) übergeben".

"AAP" bestätigte dies auf Anfrage ebenfalls. Die Tierschutzorganisation hatte zuvor, auch gegenüber TAG24, Bereitschaft signalisiert, die Tiere aufzunehmen.

Bei den sechs beschlagnahmten Tigern handelt es sich laut den Tierschützern um fünf Jungtiere im Alter von circa zwei Jahren und ihrer Mutter. Sie befinden sich aktuell auf der Reise nach Villena, wo sich die Rettungsstation befindet.

Die Station ist insgesamt 20 Hektar groß, wovon sechs Hektar bebaut sind. Dort sind vor allem Primaten und Großkatzen untergebracht.

"Unser Anspruch ist es, dass die Tiere möglichst naturgemäß leben können. Das heißt, dass der Kontakt zu Menschen minimiert wird (unsere Tiere werden nicht angefasst) und, dass wir versuchen natürliche Sozialstrukturen aufzubauen", erklärte Patrick Müller, Pressesprecher von "AAP" Anfang Juni gegenüber TAG24.

Laut einer Meldung der Organisation sollen die Tiger in eine gemeinsame Außenanlage mit 3000 m² mit Naturboden, Bademöglichkeit und mehreren Rückzugsbereichen ziehen. Wie alle neu aufgenommenen Tiere müssen sie tierärztlich untersucht werden und kommen erst mal auf eine Quarantänestation.