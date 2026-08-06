Leipziger Verein vor dem Aus? Was sich tun muss, damit die Buchkinder weiterschreiben können
Leipzig - Seit 25 Jahren helfen die Leipziger Buchkinder Kindern dabei, ihre einzigartigen Geschichten und Ideen auf Papier zu bringen, doch nun soll der Verein vor dem Aus stehen. Die letzte Hoffnung liege bei der Unterstützung durch die Öffentlichkeit.
Mehr als 5000 Kindern konnte der Verein Buchkinder e.V. in den vergangenen 25 Jahren dabei helfen, die Erzeugnissen ihrer Fantasie zu einem echten Buch werden zu lassen.
Dabei hatten die Kinder die Möglichkeit, von der Entstehung der Idee bis zum Binden des Buches hautnah am Prozess dabei zu sein. Etwa 1000 Titel sind seither entstanden, von denen rund 16.000 Bücher von Hand gebunden worden. Selbst ein paar Auszeichnungen, darunter viermal der Deutsche Verlagspreis, konnte der Vereinsverlag für sein kulturelles Engagement abräumen.
Trotz alledem stehe man nun vor dem Aus, weshalb man aktuell in Form einer Crowdfunding-Aktion um die finanzielle Unterstützung der Öffentlichkeit bittet.
113.000 Euro (100.000 Euro nach Abzug der Transaktionsgebühren) seien es, die der Verein erreichen müsste, um in Zukunft problemlos weiter für die Kinder da sein zu können. Nach mehr als einem Monat habe man jetzt knapp die Hälfte dessen erreicht.
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58.000 Euro fehlen: Wird der Verein überleben?
"55.000 Euro sind für uns ein großer Grund zur Freude und ein starkes Zeichen", freute sich Geschäftsführerin Birgit Schulze über die bisherigen Spenden. "Sehr viele Menschen sehen die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Dafür sind wir von Herzen dankbar. Gleichzeitig wissen wir: Wir sind erst auf halbem Weg."
Auf dem Spiel stünden Werkstattkurse, Zusammenarbeiten mit Bildungseinrichtungen, mobile Druckwerkstätten sowie Lesungen, so der Verein. Wöchentlich erreiche man damit etwa 200 Kinder.
"Es geht auch um grundsätzliche Werte. Kultur bildet sich nicht aus dem Nichts", ergänzte Sven Riemer, ebenfalls Geschäftsführer des Vereins.
Solltet Ihr dazu beitragen wollen, dass die Buchkinder e.V. auch weiterhin Geschichten zum Leben erwecken, könnt Ihr auf Startnext.com eine Spende abgeben.
Titelfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild