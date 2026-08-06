Leipziger Verein vor dem Aus? Was sich tun muss, damit die Buchkinder weiterschreiben können

Leipzig - Seit 25 Jahren helfen die Leipziger Buchkinder Kindern dabei, ihre einzigartigen Geschichten und Ideen auf Papier zu bringen, doch nun soll der Verein vor dem Aus stehen. Die letzte Hoffnung liege bei der Unterstützung durch die Öffentlichkeit.

Damit die Kinder auch in Zukunft ihre Ideen verwirklichen können, müsste der Verein 100.000 Euro Spenden erhalten. (Archivbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild

Mehr als 5000 Kindern konnte der Verein Buchkinder e.V. in den vergangenen 25 Jahren dabei helfen, die Erzeugnissen ihrer Fantasie zu einem echten Buch werden zu lassen.

Dabei hatten die Kinder die Möglichkeit, von der Entstehung der Idee bis zum Binden des Buches hautnah am Prozess dabei zu sein. Etwa 1000 Titel sind seither entstanden, von denen rund 16.000 Bücher von Hand gebunden worden. Selbst ein paar Auszeichnungen, darunter viermal der Deutsche Verlagspreis, konnte der Vereinsverlag für sein kulturelles Engagement abräumen.

Trotz alledem stehe man nun vor dem Aus, weshalb man aktuell in Form einer Crowdfunding-Aktion um die finanzielle Unterstützung der Öffentlichkeit bittet.

113.000 Euro (100.000 Euro nach Abzug der Transaktionsgebühren) seien es, die der Verein erreichen müsste, um in Zukunft problemlos weiter für die Kinder da sein zu können. Nach mehr als einem Monat habe man jetzt knapp die Hälfte dessen erreicht.