Abriss im Eiltempo: Vollsperrung auf A14 endet früher als gedacht

Grimma - Die Abbrucharbeiten an der Brücke über die A14 zwischen den Grimmaer Ortschaften Grottewitz und Würschwitz kommen offenbar schneller voran als gedacht. Die seit Freitagabend bestehende Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Grimma und Mutzschen kann voraussichtlich noch im Laufe des heutigen Sonntags aufgehoben werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Nachmittag mit.

Seit Freitagabend finden die Arbeiten unter Vollsperrung rund um die Uhr statt. © Autobahn GmbH/ Lucas Aurich

Bereits zuvor waren umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen durchgeführt worden. Hierzu gehörten etwa die Entfernung des Asphaltbelags, einschließlich der Abdichtung in den Randbereichen des Überbaus sowie erste Erdarbeiten an den Böschungen.

Um den Asphalt der unter der Brücke verlaufenden Fahrbahn vor herabstürzenden Trümmern zu schützen, bedeckten die Teams diese mit einem Sand-Kiespolster, parallel dazu wurden die Betonschutzwände im Mittelstreifen demontiert.

Anschließend startete der eigentliche Rückbau im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Mithilfe schwerer Abbruchzangen und -hämmer wurden der gesamte Überbau inklusive Geländern und Brückenentwässerung sowie die Mittel- und Randpfeiler vollständig abgetragen.

Nun befinden sich die Arbeiten offenbar bereits auf der Zielgeraden. Ursprünglich hatte die Autobahn GmbH vorgesehen, die wichtige Ost-West-Verbindung erst am Montagmorgen gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freizugeben.