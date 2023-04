Haus mit eigener Fan-Community: Leipziger Wirkungsstätte Schillers wiedereröffnet

Als 25-Jähriger war Schiller 1785 nach Leipzig gekommen, um in Gohlis den Sommer zu verbringen.

Unter den Besucherinnen und Besucher seien auf der einen Seite Menschen gewesen, die mit Schiller noch nie in Berührung gekommen waren, auf der anderen Seite waren auch Gohliserinnen und Gohliser gekommen, die das Haus noch aus ihrer Kindheit kannten, so Etzold.

"Das Haus hat eine echte Fan-Community. Es sind viel mehr Menschen gekommen, als wir erwartet haben", sagte Katja Etzold vom Stadtgeschichtlichen Museum am Samstag in Leipzig.

Am gestrigen Samstag öffnete das im Leipziger Stadtteil Gohlis gelegene und jüngst neugestaltete Bauernhaus seine Türen, in dem Schiller einst wohnte und arbeitete.

In dieser Zeit soll er an seiner Ode "An die Freude" und Werken wie "Don Karlos" und "Die Verschwörung des Fiesco zu Genua" geschrieben haben.