125 Wohnungen für 55 Millionen Euro! Neues Mega-Bauprojekt im Leipziger Zentrum geplant

Leipzig - Die GRK Immobilien GmbH will 125 neue Wohnungen im Leipziger Zentrum-West schaffen.

Direkt neben dem Johannapark soll "Das Ebert" entstehen. © GRK Gruppe

Wie die GRK Gruppe am Donnerstag mitteilte, soll das Neubauvorhaben den Namen "Das Ebert" erhalten und circa 55 Millionen Euro kosten.

Demnach soll das Projekt neben dem Johannapark aus insgesamt drei Mehrfamilienhäusern bestehen und nach eigenen Angaben als "Lückenschluss entlang der Magistrale Friedrich-Ebert-Straße mit unmittelbarem Anschluss an den Ring" fungieren.

Beim Bau kommt ein modernes Energiekonzept zum Tragen, unter anderem mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer Luft-Wärmepumpe. So soll der Komplex nach der Fertigstellung das Siegel "Nachhaltiges Gebäude QNG PLUS" tragen.

In den Mehrfamilienhäusern würden teilweise barrierefreie Ein- bis Fünf-Raum-Wohnungen entstehen, um Mieter verschiedenster Zielgruppen anzusprechen - "für Singles, Berufspendler, Familien und Senioren", so das Versprechen der GRK Gruppe.