Leipziger Traditionsbäcker geht neue Wege: Hier bekommt Ihr Frisches aus der Backstube am Automaten
Leipzig - Habt Ihr das schon gesehen? Im Leipziger Westen gibt es seit einigen Wochen leckere Brötchen, süße Teilchen und Co. frisch aus der Backstube. Der Clou: Ihr könnt Euch alle Waren selbst am Automaten ziehen.
Die sogenannte Marktbox wird von Fallands Eck betrieben, einem neu gegründeten Unternehmen, das zur Traditionsbäckerei Falland gehört. Die Automaten befinden sich zwischen der Hausrückseite der Lionstraße 8 und der Erich-Zeigner-Allee 1 in Lindenau.
In 79 Fächern findet Ihr alles, was das Herz begehrt, darunter frisches Brot und Brötchen, Croissants und Muffins, aber auch Kuchen, Kekse, Kaltgetränke und sogar Bohnenkaffee für zu Hause.
"Es gab immer die Überlegung, eigentlich schon seit 2024, vor dem Geschäft diese zwei Automaten aufzustellen", erzählt Bettina Falland im Gespräch mit TAG24 vom Ursprung der Idee. Sie und ihr Bruder betreiben die Bäckerei in der Eutritzscher Straße gegenüber der Tramhaltestelle Wilhelm-Liebknecht-Platz.
Damals habe man das Geschäft aus verschiedenen Gründen häufiger früher schließen müssen oder samstags gar nicht öffnen können. Mit den Automaten, die bereits vorhanden waren und auf dem Freisitz stehen sollten, wären die Kunden dennoch mit frischen Backwaren versorgt gewesen.
Die Stadt hat das jedoch abgelehnt. Glücklicherweise fand man dann aber den Standort an der Kreuzung Zschochersche Straße/Lützner Straße - seit 12. Januar wird dort täglich mindestens einmal aufgefüllt.
Ihr könnt Box-Angebot online live sehen!
Am Anfang sei etwas Geduld nötig gewesen, doch spätestens seit das Wetter besser ist, wird das Angebot viel genutzt. Die Fächer haben transparente Türen, Ihr könnt also sehen, was sich darin befindet. Am integrierten Tablet wählt Ihr das Produkt aus, auf das Ihr Lust habt, bezahlt mit Karte, und dann öffnet sich das jeweilige Fach.
Was gerade verfügbar ist, könnt Ihr sogar live online sehen: live.marktbox.de.
Nur selten bleibe etwas Frisches übrig, es muss also nicht viel entsorgt werden. Nicht nur tagsüber holen sich die Leute ihren Snack dort, auch viele Nachtschwärmer nutzen die Box, erzählt Bettina Falland.
Sie räumt die Fächer jeden Morgen selbst aus, putzt sie und befüllt sie neu, achtet dabei vor allem auch auf Abwechslung bei den frischen Backwaren. "Man hat den Anspruch, dass das Tagessortiment immer ein anderes ist." Wenn die Box nachmittags schon nahezu leer ist, fährt sie auch oft noch einmal zum Auffüllen hin.
Bleibt die Resonanz gut, kann sich die Unternehmerin vorstellen, weitere solcher Boxen in Leipzig aufzustellen. "Wir haben Lust auf mehr", sagt sie.
Beispielsweise wären die Südvorstadt und Connewitz dafür interessant, immerhin gab es bis 2022 ja dort auch eine Falland-Filiale. "Ich glaube, wir sind dort noch nicht in Vergessenheit geraten." Zwar sei eine zweite Filiale nicht vom Tisch, aber bezahlbare Räumlichkeiten sind rar und teuer - es müsse, wenn schon, alles passen.
Titelfoto: TAG24/Juliane Bonkowski