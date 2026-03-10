Leipziger Traditionsbäcker geht neue Wege: Hier bekommt Ihr Frisches aus der Backstube am Automaten

Leipzig - Habt Ihr das schon gesehen? Im Leipziger Westen gibt es seit einigen Wochen leckere Brötchen, süße Teilchen und Co. frisch aus der Backstube. Der Clou: Ihr könnt Euch alle Waren selbst am Automaten ziehen.

Dieser Raum zwischen zwei Häusern in Lindenau wird nun optimal genutzt und jeder, der zufällig oder extra vorbeikommt, hat etwas davon. © TAG24/Juliane Bonkowski

Die sogenannte Marktbox wird von Fallands Eck betrieben, einem neu gegründeten Unternehmen, das zur Traditionsbäckerei Falland gehört. Die Automaten befinden sich zwischen der Hausrückseite der Lionstraße 8 und der Erich-Zeigner-Allee 1 in Lindenau.

In 79 Fächern findet Ihr alles, was das Herz begehrt, darunter frisches Brot und Brötchen, Croissants und Muffins, aber auch Kuchen, Kekse, Kaltgetränke und sogar Bohnenkaffee für zu Hause.

"Es gab immer die Überlegung, eigentlich schon seit 2024, vor dem Geschäft diese zwei Automaten aufzustellen", erzählt Bettina Falland im Gespräch mit TAG24 vom Ursprung der Idee. Sie und ihr Bruder betreiben die Bäckerei in der Eutritzscher Straße gegenüber der Tramhaltestelle Wilhelm-Liebknecht-Platz.

Damals habe man das Geschäft aus verschiedenen Gründen häufiger früher schließen müssen oder samstags gar nicht öffnen können. Mit den Automaten, die bereits vorhanden waren und auf dem Freisitz stehen sollten, wären die Kunden dennoch mit frischen Backwaren versorgt gewesen.

Die Stadt hat das jedoch abgelehnt. Glücklicherweise fand man dann aber den Standort an der Kreuzung Zschochersche Straße/Lützner Straße - seit 12. Januar wird dort täglich mindestens einmal aufgefüllt.