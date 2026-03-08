 792

Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Brücke nach Brand gesperrt

Von Emily Mittmann

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg brannte es am gestrigen Samstagnachmittag unter einer Brücke.

Wegen eines Brandes musste die Brücke in der Martinstraße am Samstagnachmittag gesperrt werden.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 15.10 Uhr war es am Samstagnachmittag unter der Brücke in der Martinstraße in Reudnitz-Thonberg zu einem Brand gekommen.

Wie die Polizei Leipzig mitteilte, sei die Ursache zum derzeitigen Stand noch unklar.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Feuer rechtzeitig löschen und somit ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Trotz alledem wurde die Brücke aufgrund der Hitze so beschädigt, dass sie vorübergehend gesperrt werden musste.

Wie es zu dem Brand kam, sei derzeit noch unklar.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
"Nach Absprachen zwischen Stadt, Feuerwehr und Polizei wurde die Brücke wieder freigegeben", so Polizeisprecher Tom Erik Richter.

Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, sei aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: 7aktuell.de | Eric Pannier

