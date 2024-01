20 Prozent mehr Einsätze: So stressig war Silvester für die Leipziger Polizei und Feuerwehr

Leipzig - Wie jedes Jahr arbeiten Polizei und Feuerwehr an Silvester auf Hochtouren. Nicht nur, um unter anderem Kliniken, Alten- und Kinderheime und Kirchen zu schützen, sondern auch, um Brände zu löschen und Unruhen vorzubeugen. Nun zieht die Stadt Leipzig Bilanz.

In Leipzig wurde fleißig geböllert. © Silvio Bürger

Damit zur Jahreswende alles reibungslos verläuft, waren neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch Ordnungsamt-Mitarbeiter unterwegs.

Diese haben in Leipzig insgesamt 70 verschiedene Standorte überwacht, an denen das Zünden von Feuerwerk nicht erlaubt war.

Dabei musste sieben Personen eine sogenannte "Gefährderansprache" gehalten werden. Drei weiteren Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Ganz so ruhig sah es bei der Feuerwehr leider nicht aus.

"Mehr als 350 Einsätze allein bei der Feuerwehr in der Silvesternacht – mein herzlicher Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen der Branddirektion, die in dieser Nacht nicht gefeiert, sondern für unser aller Sicherheit gesorgt haben", lobt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD).