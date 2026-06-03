26 Angriffe in nicht mal drei Jahren: Café im Osten von Leipzig schließt

Leipzig - Im September 2023 öffnete das Café "STAY – bleibdochnoch" auf der Dresdner Straße im Osten der Messestadt. Ende Juni soll Schluss sein. Grund dafür sind die wiederholten und teilweise heftigen Angriffe .

Bei den Angriffen wurden unter anderem auch die Fensterscheiben eingeschlagen. (Archivfoto)

In den vergangenen Monaten seit der Eröffnung gab es insgesamt 26 Angriffe von Unbekannten, unter anderem durch Graffiti und eingeschlagene Fensterscheiben. Einer der heftigsten Anschläge ereignete sich in der Nacht auf den 25. Dezember 2025.

Bei einem Buttersäure-Angriff entstand ein Schaden von 20.000 Euro. Das Café startete eine Spendenkampagne.

Die immer wieder notwendigen Reparaturen, Instandsetzungen und damit verbundenen Schließungen belasten das Geschäft seit Monaten finanziell massiv. Deswegen habe man die schwierige Entscheidung getroffen, das "STAY" zu schließen.

Zuerst berichtete darüber die evangelische Nachrichtenagentur IDEA unter Berufung auf Pastor René Wagner. Das Café wird von der "Zeal Church", eine in Mitteldeutschland aktive Freikirche, betrieben.

Kritiker werfen der Glaubensgemeinschaft unter anderem Queerfeindlichkeit und Verbindungen zu erzkonservativen Organisationen in den USA vor. Außerdem befürchten viele, dass die Einnahmen des Cafés an die Freikirche gehen würden, was Pastor Wagner 2024 gegenüber TAG24 dementierte.