Immer wieder Angriffe auf das Café Stay: Schaltet sich jetzt OB Jung ein?

Leipzig - Seit seiner Eröffnung im September 2023 wird das Leipziger Café "STAY - bleibdochnoch" immer wieder das Ziel von Angriffen, musste wegen einer Buttersäure-Attacke zuletzt sogar für mehrere Wochen schließen . Bereits zum zweiten Mal fand der Überlebenskampf des Lokals nun auch seinen Weg in die Leipziger Ratsversammlung - wo Oberbürgermeister Burkhard Jung deutlich Worte fand.

Im September 2023 eröffnete das Café "STAY - bleibdochnoch" an der Dresdner Straße in Leipzig. Seitdem wurde das Lokal bereits 24-mal zum Ziel von Angriffen.

Ob der Stadtverwaltung noch andere Cafés bekannt sind, die innerhalb von zwei Jahren 24-mal angegriffen wurden, wollte die CDU unter anderem in einer Anfrage erfahren. Antwort: Daten würden dazu nicht vorliegen.

Zuletzt hatten Angreifer knapp einen halben Liter Buttersäure in das Café gefüllt, indem sie nachts ein Loch in eine der Fensterscheiben bohrten. Das "STAY" musste für mehrere Wochen geschlossen bleiben. "Der Betrieb ist leider absolut nicht möglich", sagte Inhaber René Wagner. "Es riecht am Ende wie Erbrochenes, der ganze Laden ist nicht benutzbar."

Dank einer Spendenkampagne und tatkräftiger Unterstützung konnte das "STAY" inzwischen zwar wieder öffnen. Die Probleme und der Hass gegen das Café sind jedoch geblieben.

"Es ist unerträglich, dass dieses Café so mit Straftaten zu kämpfen hat", erklärte OB Jung (67, SPD) nun in der Ratsversammlung. "Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Aber was hier passiert, nämlich kriminelle Machenschaften, die das Café in seiner Existenz bedrohen, ist unerträglich."