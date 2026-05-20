300.000-Euro-Upgrade: Dieser Strand am Markkleeberger See glänzt jetzt wie neu

Markkleeberg - Nach knapp drei Monaten der Sanierung wurde der Auenhainer Strand am Markkleeberger See pünktlich zum Start der Badesaison wieder freigegeben.

So sieht der neu gestaltete Strandabschnitt aus. © PR/Olaf Obsommer

Auf dem 400 Meter langen Strandabschnitt wurden insgesamt 14 einreihige Buhnen mit einer Länge von bis zu 27 Metern errichtet. Das Volleyballfeld bekam frischen Sand und der Weg zum Schwimmsteg wurde neu angelegt.

Darüber hinaus wurden im Uferbereich knapp 1300 Tonnen Kies und 500 Tonnen feiner Sand aufgeschüttet. "Die gesamte Feinsandfläche umfasst 6500 Quadratmeter", so die zuständige Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW).

Das Ziel der Maßnahmen war nicht nur, den Auenhainer Strand attraktiver zu gestalten, sondern auch nachhaltig zu sichern.