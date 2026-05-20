Vodafone-Störung in Leipzig, 11.000 Haushalte betroffen: Empfang kehrt zurück

Leipzig - Von einer Vodafone-Störung in Leipzig sind seit Dienstagmittag tausende Haushalte betroffen. Über Nacht wurde der dafür verantwortliche Kabelschaden behoben, doch die Störungen können voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden anhalten.

Gegen 13 Uhr trudelten am Dienstag zahlreiche Störungsmeldungen von Vodafone-Usern ein. (Symbolbild) © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Screenshot Alle Störungen

Wie Vodafone auf Anfrage von TAG24 mitteilt, sind knapp 11.000 Kunden im Leipziger Norden betroffen. Wegen eines unterirdischen Kabelschadens im Bereich des Stadtteils Gohlis müsse ein "defektes Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt werden", hieß es im Statement des Unternehmens.

Am Morgen dann die Bestätigung: Ein Glasfaserkabel wurde bereits erfolgreich verlegt. "Da wurde die ganze Nacht über durchgearbeitet", so der Sprecher.

Die neu verlegte Strecke wird seit 7 Uhr an das bestehende Netzt angeschlossen. "Das passiert Faser für Faser", weshalb die Arbeiten wohl noch bis in die Mittagsstunden andauern. Nach und nach gehen die knapp 11.000 Kunden seit etwa 7.30 Uhr wieder ans Netz.