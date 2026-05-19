Kein Platz mehr für Wochenmarkt: Mega-Events zwingen Händler zum Umzug

Leipzig - In den kommenden Wochen ist mächtig was los in Leipzig : WGT, Conference-League-Finale, Stadtfest. Daher muss unser Wochenmarkt in der Innenstadt gleich mehrere Wochen lang umziehen.

Frisches Obst bekommt Ihr trotzdem, nur eben nicht auf dem Markt vor dem Alten Rathaus. © Jennifer Brückner/dpa

Pfingsten steht in den Startlöchern und damit auch das Wave-Gotik-Treffen, zu dem wieder Tausende Anhänger der Schwarzen Szene erwartet werden. Weil auch einige Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden, wird der Wochenmarkt bereits diesen Freitag vor dem Gewandhaus zu finden sein.

Kommende Woche steht dann schon das große Finale in der Conference League in der Red Bull Arena an: Crystal Palace trifft auf Rayo Vallecano, fast 40.000 Menschen können im Stadion live dabei sein.

Das große Fan Festival beginnt bereits am Pfingstmontag auf dem Markt - bis Mittwoch wird allen Leipzigern und Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und so bekommt Ihr Eure frischen Lebensmittel sowohl am 26. als auch am 29. Mai auf dem Augustusplatz.

Außerdem fällt am 28. Mai auch der Abendmarkt aus.

Zwar gibt es am 2. Juni ein kleines Comeback auf dem Markt, doch schon am nächsten Tag beginnt der Aufbau für das Leipziger Stadtfest (5. bis 7. Juni) sowie das Bachfest (11. bis 21. Juni) samt "Bach on Air" in der Folgewoche. Die Markttermine am 5., 9. sowie 12. Juni werden also wieder auf den Augustusplatz verlegt.