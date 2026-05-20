Ein Jahr nach Tram-Eskalation in Leipzig: Mahnwachen gegen Polizeigewalt

582 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nachdem vor einem Jahr ein Polizeieinsatz in einer Leipziger Tram nach einer Demo eskalierte, fanden am Dienstag Mahnwachen im Leipziger Osten und Westen statt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Nachdem vor einem Jahr ein Polizeieinsatz in einer Leipziger Tram nach einer Demo eskaliert war, fanden am Dienstag Mahnwachen im Osten und Westen der Messestadt statt.

Unter dem Motto "Ihre Repressionen werfen uns nicht aus der Bahn" wurde in Leipzig zu einer Mahnwache aufgerufen.
Unter dem Motto "Ihre Repressionen werfen uns nicht aus der Bahn" wurde in Leipzig zu einer Mahnwache aufgerufen.  © Jan Kaefer

Unter dem Motto "Ihre Repressionen werfen uns nicht aus der Bahn" versammelten sich jeweils etwa ein Dutzend Personen an der Sachsenbrücke sowie der Polizeistation Eisenbahnstraße.

Dort wurde unter anderem Videoinstallationen mit Bildmaterial des Tages gezeigt.

Der Hintergrund: Nach einer antiisraelischen Demonstration stoppte die Polizei 2025 eine Straßenbahn mit Teilnehmern, weil sich darin mutmaßliche Straftäter befunden haben sollen.

Leipzig: Kunterbunte Farbexplosion: Heike, Karla und Co. machen unser Leipzig hübsch
Leipzig Lokal Kunterbunte Farbexplosion: Heike, Karla und Co. machen unser Leipzig hübsch

Die Situation eskalierte, Scheiben wurden zerschlagen, Pfefferspray eingesetzt und es gab mehrere Verletzte.

15 Uhr startete die Veranstaltung unter anderem auf der Sachsenbrücke.
15 Uhr startete die Veranstaltung unter anderem auf der Sachsenbrücke.  © Jan Kaefer
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

"Schon damals solidarisierten sich spontan zahlreiche Menschen und machten deutlich: Die Einschüchterungsversuche der Polizei hindern uns nicht daran, solidarisch zusammen zu stehen!", erklärte das Bündnis "1. Mai in Leipzig" über Instagram und wies auf die Mahnwache hin.

Titelfoto: Montage: Jan Kaefer

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: