32. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig: Hier müssen Autofahrer aufpassen

Leipzig - Wenn am Wochenende wieder die schwarze Szene in Leipzig Einzug hält, geht das leider nicht ohne Verkehrseinschränkungen über die Bühne. Bereits ab Mittwoch müssen Autofahrer, Radler und Co. um das agra-Gelände, auf dem auch in diesem Jahr wieder das Wave-Gotik-Treffen (WGT) stattfindet, aufpassen.