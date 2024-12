8,51 Euro pro Quadratmeter: So deutlich sind Leipzigs Mieten in zehn Jahren gestiegen

Leipzig - Dass die Mieten in Leipzig gestiegen sind, ist hinlänglich bekannt. Wie groß das Problem inzwischen ist, hat nun einmal mehr der Abschlussbericht der Kommunalen Bürgerumfrage 2023 gezeigt.

Um 35 Prozent haben sich die Mieten in Leipzig seit 2013 laut der aktuellen Kommunalen Bürgerumfrage erhöht. © tupungato/123RF

Um rund 35 Prozent sind die Mieten demnach seit 2013, also allein in zehn Jahren, gestiegen. Während Leipzigs Bürger im Schnitt 6,88 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete zahlen, würden Mietwohnungen am Markt inzwischen sogar für durchschnittlich 8,51 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Die jährliche Befragung habe zudem ergeben, dass immer mehr Vermieter eine Mieterhöhung verlangen.

"Mehr als die Hälfte der Leipziger Haushalte geben an, dass ihr Wohnungseigentümer in den vergangenen sechs Jahren die Grundmiete erhöht hat", hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.