Bei Regen droht Überschwemmung! Ärger um Entwässerungs-Graben in Leipzig

Leipzig - Der Ablauf des Regenwassers ist ebenso zähfließend wie der Streit um den dazugehörigen Graben: Im Leipziger Ortsteil Baalsdorf ist eine Grundstücksbesitzerin seit Jahrzehnten in eine wahre Schlammschlacht mit der Stadt verwickelt. Immer wieder droht ihrem Grund wegen mangelhafter Pflege des Entwässerungsgrabens vor ihrem Haus die Überschwemmung. Das geschah bereits zweimal.

Dr. Gisela Baum (82) nennt das Debakel "Grabenkrieg". Sie wohnt seit 1978 Am Hohen Graben, wie die Straße passend heißt. "Mein Mann kämpfte schon immer um diesen Entwässerungsgraben", berichtet sie im TAG24-Gespräch.

Zwar wurde 2020 der Durchfluss zur angrenzenden Straße "Am Alten Wasserwerk" hin verbessert, doch der Bewuchs in der Grabensohle behindert weiterhin den Abfluss. © Anke Brod

In dem Fließgewässer zweiter Ordnung, so der Fachjargon, sprießen derweil munter Schilf, Gräser und Wasserpflanzen. Am Rande wachsen Bäumchen wie Birke oder Buche heran.

Letztere ließ die Stadt Leipzig perspektivisch als Schattenspender für die Grabensohle pflanzen, um dort Wildwuchs zu verhindern. "Es sind aber laubabwerfende Gehölze, die die Grabensohle im Herbst sicherlich noch mehr verstopfen werden", bemängelt die Anwohnerin.

Auch die zunehmende Verschlammung des Grabens verärgert sie. Bei drohender Überschwemmung fühlt sie sich im Stich gelassen. Noch nicht einmal Sandsäcke erhalte sie zur Schadensabwehr.

Im Mai wandte sich Baum mit der Hoffnung auf Besserung schriftlich an die Stadt. Doch das Amt für Stadtgrün und Gewässer winkte zwei Monate später per Antwortschreiben ab. Demnach seien die Mäharbeiten in der Straße ausreichend, hieß es.

Zwar habe der Hochwasserschutz bei der Gewässerunterhaltung in Siedlungsbereichen immer höhere Priorität, so die Formulierung. Dies bedeute seitens Gesetzgebers allerdings nicht die einzige Anforderung. "Es sind bei der Unterhaltung immer auch gewässerökologische Aspekte zu berücksichtigen", lautet die Begründung für Schlamm und Bewuchs.