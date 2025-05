Alles super? Preisunterschied zwischen Anzeige und Zapfsäule ärgert Autofahrer

Von Lutz Brose

Leipzig - Beinahe sensationell: Der Liter Super E5 für 1,589 Euro Sonntagnachmittag an der ARAL-Tanke an der Max-Liebermann-Straße in Leipzig-Gohlis. Der Schnäppchenpreis galt erwartungsgemäß nicht ewig, auch wenn die Anzeige etwas anderes sagte.