Alljährliches Drama in Leipzig: Retter müssen zahlreiche Tiere einfangen

Leipzig - Entenalarm in der City: Für die Leipziger Wildvogelhilfe ist aktuell wieder Action angesagt! Täglich müssen die Helfer kleine Piele-Entchen von Balkonen, Flachdächern, aus Innenhöfen oder Blumenkübeln retten, um die süßen Flauschis artgerecht in Gewässer umzusiedeln. Das verschlingt Zeit und Geld, die Ehrenamtler bitten daher um Unterstützung.

Zahlreiche Enten brüten in der Messestadt. © Anke Brod

"Stockenten suchen zunehmend ungewöhnliche Brutplätze auf", erklärt Karsten Peterlein (50) von der Leipziger Wildvogelhilfe im NABU das Problem.

In der Messestadt brüten demnach jährlich mindestens 150 dieser Tiere an genannten Stellen. Diese Plätze seien zwar sicherer vor Feinden wie Fuchs, Waschbär oder frei laufenden Hunden, sagt Peterlein, doch ist der Weg zum nächsten Gewässer oftmals gefährlich und weit.

Die Entenkinder würden teils auch von Autos überrollt. Von vielen Stellen kämen die Küken zudem einfach nicht weg.



Aus Innenhöfen etwa schafften es die flugunfähigen Küken nie heraus, denn Mauern überwinden könnten sie nicht.

"Dort ist immer eine Fangaktion nötig", verdeutlicht Peterlein das alljährliche Entendilemma. "Günstig ist es, wenn Ihr uns rechtzeitig über bekannte Brutplätze informiert", so der Retter. Dann könne man effektiv beraten, Rettungseinsätze ließen sich besser planen.