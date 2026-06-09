"Eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung": So lief das diesjährige Leipziger Stadtfest

Leipzig - "Ein Fest, wo sich jeder wohlfühlen kann" , hatte Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, vorab angekündigt. TAG24 hat nachgefragt, wie gelungen das diesjährige Leipziger Stadtfest wirklich war.

Seitens des Ordnungsamts könne man von einem positiven Verlauf der Veranstaltung sprechen. (Archivfoto) © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Die Durchführung der Veranstaltung sei positiv zu bewerten, verkündete das Ordnungsamt auf TAG24-Anfrage.

Von Freitag bis Sonntag hatten zahlreiche Menschen beim 33. Leipziger Stadtfest unterschiedliche Acts, darunter der Leipziger Rapper HeXer (26), aber auch die Firebirds sowie ein abwechslungsreiches Programm genossen.

Für die besondere Feierlaune der Leipzigerinnen und Leipziger sieht das Amt vor allem einen Grund: das gute Wetter.

"Im Gegensatz zu einigen Vorjahren hat vor allem das schöne Wetter für eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung gesorgt", schwärmte Sprecher David Quosdorf.

Um während all der Zeit gegen mögliche Problemlagen gewappnet zu sein, stand unter anderem das Ordnungsamt das ganze Wochenende in Bereitschaftsstellung. Bis zum Dienstag seien in Bezug auf das Stadtfest jedoch keinerlei Beschwerden eingegangen.