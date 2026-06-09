"Eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung": So lief das diesjährige Leipziger Stadtfest
Leipzig - "Ein Fest, wo sich jeder wohlfühlen kann", hatte Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, vorab angekündigt. TAG24 hat nachgefragt, wie gelungen das diesjährige Leipziger Stadtfest wirklich war.
Die Durchführung der Veranstaltung sei positiv zu bewerten, verkündete das Ordnungsamt auf TAG24-Anfrage.
Von Freitag bis Sonntag hatten zahlreiche Menschen beim 33. Leipziger Stadtfest unterschiedliche Acts, darunter der Leipziger Rapper HeXer (26), aber auch die Firebirds sowie ein abwechslungsreiches Programm genossen.
Für die besondere Feierlaune der Leipzigerinnen und Leipziger sieht das Amt vor allem einen Grund: das gute Wetter.
"Im Gegensatz zu einigen Vorjahren hat vor allem das schöne Wetter für eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung gesorgt", schwärmte Sprecher David Quosdorf.
Um während all der Zeit gegen mögliche Problemlagen gewappnet zu sein, stand unter anderem das Ordnungsamt das ganze Wochenende in Bereitschaftsstellung. Bis zum Dienstag seien in Bezug auf das Stadtfest jedoch keinerlei Beschwerden eingegangen.
Das Thema Sicherheit
Nur wenige Wochen, nachdem der 33-jährige Jeffrey K. mit einem Auto durch die Menschenmengen in der Innenstadt gefahren und zwei Menschen getötet hatte, spielte aber vor allem auch die Frage nach der Sicherheit eine zentrale Rolle, um sich bei der Veranstaltung wohlfühlen zu können.
Um möglichen Gefahren vorzubeugen, hatte die Stadt zahlreiche physische Sperren installiert, um die einzelnen Veranstaltungsflächen abzusichern.
Wie das Ordnungsamt mitteilte, habe man auch diesbezüglich nichts auszusetzen:
"Während des Veranstaltungsbetriebs ist es auch in Abstimmung mit dem Veranstalter zu keinen bisher bekannten Problemen beziehungsweise Beschwerden gekommen", so Sprecher David Quosdorf. "Auch seitens der Besucherinnen und Besucher gab es keine negativen Rückmeldungen."
Titelfoto: Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement