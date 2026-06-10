Leipzigs Polizei-Boss mittendrin: Hunderte Kinder übernehmen Stadtbibo! Was war da los?

Leipzig - Lautes Kinderlachen, Musik und jede Menge Gewusel: In Leipzigs Stadtbibliothek war am Mittwoch kein Durchkommen! Hunderte Kinder hatten das Bücherhaus an der Windmühlenstraße in Beschlag genommen. Der Grund: das 13. Lesefest in Leichter Sprache.

Bereits zum 13. Mal ludt Leipzigs Stadtbibliothek am Mittwoch zum "Lesefest in Leichter Sprache". Rund 200 Kinder und Jugendliche nahmen an dem Fest teil. © Jan Kaefer

Und um diese spannenden Geschichte zu bieten, hatte sich einiges an Leipziger Prominenz versammelt! So erzählten Ingo Hertzsch von RB Leipzig und Maskottchen "Bulli" aufregende Fußballgeschichten. Sozialbürgermeisterin Dr. Martina Münch würdigte Helden des Alltags und Polizeipräsident René Demmler las unter anderem aus "Der Fahrraddieb".

Für den Chef der Leipziger Polizei war es längst nicht der erste "Einsatz" beim Lesefest. Seit 2021 ist Demmler bereits fester Bestandteil der Veranstaltung, die Teilnahme für ihn sozusagen Ehrensache.

Auch in diesem Jahr hatten sich zahlreiche kleine Lesefans versammelt, um Leipzigs oberstem Gesetzeshüter zuzuhören. Malereien auf einem Bildschirm ergänzten zusätzlich die Jagd nach dem Fahrraddieb. Als Demmler dann auch noch Handschellen zückte, während der Langfinger in der Geschichte festgenommen wurde, war das Staunen bei den Kindern der Lindenhofschule sowie der Schule Zweenfurther Straße groß!

Bei der anschließenden Gesprächsrunde wurden die Handschellen natürlich direkt ausprobiert und der Polizeipräsident mit Fragen gelöchert. Wie viele Polizisten gibt es in Leipzig? Wie viele Diebe hat er schon eingefangen? Gibt es bei der Polizei auch Flugzeuge? Die Neugierde war groß!