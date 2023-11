Kaufen oder selbst schlagen: Hier bekommt Ihr in und um Leipzig Weihnachtsbäume

Leipzig - Duftend, funkelnd und leuchtend sorgt er für diesen ganz besonderen Zauber in den eigenen vier Wänden: ein geschmückter Weihnachtsbaum. Ob Tanne, Fichte oder Kiefer, ob am Stand aussuchen oder im Wald selbst fällen - in und um Leipzig läuft die Verkaufssaison an.