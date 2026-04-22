Ampeln an wichtiger Leipziger Kreuzung außer Betrieb

Leipzig - Auf der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße im Leipziger Süden regelten am Mittwochmorgen bzw. -vormittag Verkehrspolizisten der Polizeidirektion Leipzig den Verkehr.

Polizisten waren im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Sprecher bestätigte dies auf TAG24-Anfrage. Die Ampeln wurden demnach um 8 Uhr wegen Wartungsarbeiten planmäßig abgeschaltet.

Währenddessen übernahmen mehrere Polizeibeamte die Verkehrsregelung.

Da es nicht mehr so häufig vorkommt, dass Beamte den Verkehr regeln, hier eine kurze Erinnerung: Steht der Polizist mit der Brust bzw. dem Rücken und seitlich ausgestreckten Armen vor Euch, müsst Ihr anhalten, wie bei einer roten Ampel.

Hebt der Polizist einen Arm in die Luft, egal, ob er mit der Brust oder Rücken zu Euch steht, bedeutet das: Achtung! Dann solltet Ihr stehenbleiben und auf weitere Zeichen warten.

Wenn der Polizist zur Seite gewandt und mit seitlich ausgestreckten Armen vor Euch steht, dürft Ihr fahren bzw. gehen.