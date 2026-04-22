Ampeln an wichtiger Leipziger Kreuzung außer Betrieb

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Auf der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße in Leipzig regelten am Mittwochmorgen Verkehrspolizisten den Verkehr.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auf der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße im Leipziger Süden regelten am Mittwochmorgen bzw. -vormittag Verkehrspolizisten der Polizeidirektion Leipzig den Verkehr.

Polizisten waren im Einsatz, um den Verkehr zu regeln.
Polizisten waren im Einsatz, um den Verkehr zu regeln.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Ein Sprecher bestätigte dies auf TAG24-Anfrage. Die Ampeln wurden demnach um 8 Uhr wegen Wartungsarbeiten planmäßig abgeschaltet.

Währenddessen übernahmen mehrere Polizeibeamte die Verkehrsregelung.

Da es nicht mehr so häufig vorkommt, dass Beamte den Verkehr regeln, hier eine kurze Erinnerung: Steht der Polizist mit der Brust bzw. dem Rücken und seitlich ausgestreckten Armen vor Euch, müsst Ihr anhalten, wie bei einer roten Ampel.

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Hebt der Polizist einen Arm in die Luft, egal, ob er mit der Brust oder Rücken zu Euch steht, bedeutet das: Achtung! Dann solltet Ihr stehenbleiben und auf weitere Zeichen warten.

Wenn der Polizist zur Seite gewandt und mit seitlich ausgestreckten Armen vor Euch steht, dürft Ihr fahren bzw. gehen.

Der Polizist steht zur Seite gewandt, was bedeutet, dass die Autos fahren dürfen.
Der Polizist steht zur Seite gewandt, was bedeutet, dass die Autos fahren dürfen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier
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Laut TAG24-Informationen funktioniert das Regeln des Verkehrs auf der wichtigen Verkehrsader im Leipziger Süden aktuell sehr gut.

Wann die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind und die Ampelanlagen wieder normal funktionieren, kann im Moment noch nicht gesagt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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