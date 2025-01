Anzeigenhauptmeister 2.0: Wenn Falschparker-Apps zum Pranger der Straße werden

Von Michael Schmidt

Leipzig - Spätestens seit dem Frühjahr 2024, als der "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei (19) bundesweit bekannt wurde, sind Falschparker-Apps in aller Munde. Der junge Mann aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) reist durch Deutschland und zeigt als Privatperson Ordnungssünder an - und das ist per Gesetz sogar erlaubt, solange es nicht systematisch erfolgt.