Keine Autos im Wohngebiet: "Superblock" an der Eisenbahnstraße wird trotz Kritik ausgeweitet

Ausnahmen im motorisierten Verkehr gibt es für Gewerbetreibende, für die in der Hildegardstraße, Elisabethstraße und Idastraße drei Lade- und Lieferzonen eingerichtet werden. Diese sind mit speziellen Piktogrammen ausgeschildert, die Falschparker verhindern soll.

Mit den Maßnahmen wird der Versuch des ersten "Superblocks" in der Hildegardstraße ausgeweitet - Ziel ist es, dass künftig weniger Autos durch das Wohngebiet über der Eisenbahnstraße fahren und die Nachbarschaft somit sicherer und lebenswerter wird. Radverkehr kann das Wohngebiet weiterhin problemlos durchqueren.

Den Angaben des Verkehrs- und Tiefbauamts nach werden ab dem 16. September Poller im Bereich zwischen Hermann-Liebmann-Straße und der Bennigsenstraße aufgestellt. Außerdem wird es sogenannte Dialogsperren an den Kreuzungen der Mariannenstraße/Hildegardstraße und der Ludwigstraße/Elisabethstraße geben.

Durch das Errichten der verkehrsberuhigten Zone wird der Auto- und Lieferverkehr stark eingeschränkt. © Anna Gumbert

"Mit Informationszetteln auf Deutsch und Englisch werden derzeit die rund 2500 Anwohnerinnen und Anwohner zu den Änderungen informiert", so das Verkehrs- und Tiefbauamt weiter. Außerdem seien weitere Beteiligungsformate geplant - etwa zu der Frage, wie die verkehrsberuhigten Straßenabschnitte in dem Gebiet aussehen sollen.

Der "Superblock" in der Hildegardstraße hatte nicht nur für Begeisterung in der Nachbarschaft gesorgt. "Das wird gezielt hier gemacht, weil man auf wenige Menschen stößt, die Kontra geben können - ein anderes Viertel wäre dafür besser geeignet als eines, das aus der migrantischen Arbeiterklasse besteht, die auf Nutzfahrzeuge angewiesen ist", so ein kritischer Anwohner im April im Gespräch mit TAG24.

Für 2025 sind bereits weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Leipzigs Osten geplant.

Unter anderem soll die Ludwigstraße zur Fahrradstraße und ein Teil der Schulze-Delitzsch-Straße ebenfalls für den Auto-Verkehr gesperrt werden.