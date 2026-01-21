Auto geht in Flammen auf: Mazda brennt in Gohlis komplett aus

Leipzig - Nächtlicher Einsatz für die Leipziger Feuerwehr im Stadtteil Gohlis-Mitte: Aus dem Motorraum eines Autos schlugen Flammen! Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Brandstiftung.

Mit einem Hydraulikspreizer öffneten die Feuerwehrleute die Motorhaube. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Notruf, demnach ein Mazda auf einem Parkplatz in der Stoyestraße brannte, erreichte die Leitstelle in der Nacht zu Mittwoch gegen 0.40 Uhr, teilte Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage mit.

Die Feuerwehr eilte zum Ort des Geschehens und begann aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten mit den Löscharbeiten.

Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge somit verhindert werden.