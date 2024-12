Auto kracht in Kaufland und fängt Feuer: Ging hier ein Raubüberfall in Flammen auf?

Leipzig - Sieht so das Ende eines misslungenen Raubüberfalls aus? Oder wollte hier jemand unbedingt noch vor Ladenschluss die letzten Angebote abgreifen? Ein dramatischer Vorfall am Kaufland in Leipzig-Schönau beschäftigt seit Samstagnacht die Polizei der Messestadt.

Das Auto war in ein Fenster auf der Rückseite des Kauflands gekracht und hatte anschließend Feuer gefangen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 21.55 Uhr erhielt die Behörde per Notruf mehrere Meldungen aus dem Geschäft an der Kiewer Straße. "Ein Fahrzeug war in ein Fenster des Supermarkts gefahren", erklärte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24. "Nachdem es reingekracht war, hat es sich dann auch noch entzündet."

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich nach bisherigen Infos sowohl Mitarbeiter als auch Kunden in dem Geschäft aufgehalten haben, denn das Kaufland hatte noch geöffnet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

"Das Auto war im hinteren Teil in das Gebäude gefahren", so der Sprecher. Als es Feuer fing, soll sich niemand in dem Wagen befunden haben.

Etwa eine Stunde lang waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Leipzig-West mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch ein Rettungswagen wurde gerufen. Die Sanitäter mussten jedoch niemanden versorgen.