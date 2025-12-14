Autofahrer aufgepasst: Diese Straßen werden am Sonntag rund um die Arena gesperrt

Leipzig - Es ist eine jährliche Tradition: Am Sonntag steht wieder das Weihnachtssingen von RB Leipzig in der Red-Bull-Arena an. Doch wer mit dem Auto nach Leipzig kommt, muss einiges beachten.

Achtung, diese Straßen sind ab Sonntagnachmittag tabu. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Für die 17 Uhr beginnende Veranstaltung müssen im Bereich um die Arena wieder Halteverbote und Sperrkreise errichtet werden, unter anderem, um das problemlose Durchkommen von Rettungswagen zu gewährleisten.

Wie bereits von RB-Spielen bekannt, wird das Waldstraßenviertel ab 14 bis zum Beginn der Veranstaltung um 17 Uhr wieder zur Bewohnerschutzzone. Was Tabu ist und wo berechtigte Personen rein dürfen, ist vor Ort ausgeschildert.

Wo wir bei den Schutzzonen sind: Von der Leibnizstraße bis zur Jacobstraße wird diese erweitert "sowie eine Einfahrtstelle (Kontrollstelle) für Bewohner, Taxis und Lieferfahrzeuge am Knoten Humboldtstraße/Jacobstraße eingerichtet", informiert die Stadt.

Wer zu der Kontrollstelle gelangen möchte, muss über die Rosentalgasse oder die Humboldtstraße fahren.

Komplett gesperrt wird der Ranstädter Steinweg und die Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung. So soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) beschleunigt und der Individualverkehr verringert werden.