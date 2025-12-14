Millionen-Investition für Leipzig: Neue Drehleitern und Rüstwagen gehen in den Dienst

Leipzig - Leipzigs Feuerwehr stellt sich technisch neu auf: Sechs neue Drehleitern sowie ein moderner Rüstwagen gehen in den kommenden Wochen in den regulären Einsatzdienst. Insgesamt investierte die Stadt rund 5,2 Millionen Euro in die Drehleitern und weitere 781.000 Euro in den Rüstwagen.

Die neuen Fahrzeuge erleichtern die Arbeit der Einsatzkräfte und können so dabei helfen Menschenleben zu retten. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mit den neuen Fahrzeugen will Leipzig gezielt in Sicherheit, Einsatzfähigkeit und die Zukunft des Brandschutzes investieren.

Bei den Drehleitern handelt es sich um Fahrzeuge vom Typ Magirus DLK 23-12. Die Bezeichnung steht vereinfacht für eine maximale Rettungshöhe von 23 Metern und eine seitliche Ausladung von bis zu zwölf Metern.

Je nach Aufstellfläche und Belastung – etwa durch Personen im Rettungskorb – können so auch Wohnungen in der achten Etage erreicht werden, erklärte Christof Schultheiß, Stabsstellenleiter der Branddirektion Leipzig, bei einer Vorführung am Freitag vor dem Völkerschlachtdenkmal.

Die neuen Drehleitern basieren auf einem speziell entwickelten, kompakteren und wendigeren Fahrgestell von Magirus. Dadurch sei ein besseres Vorankommen in engen Straßen und Innenhöfen möglich, so Schultheiß.

Eine zusätzliche Hinterachslenkung erleichtere das Rangieren. Zudem unterschreiten alle Fahrzeuge eine Gesamthöhe von drei Metern und passen damit auch in historische Feuerwachen wie die Wache an der Mathissonstraße in Gohlis.