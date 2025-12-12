Leipziger Schulleiterin stirbt bei Unfall

Leipzig/Mörtitz - Bei der am Donnerstag im nordsächsischen Mörtitz tödlich verunglückten Frau (†64) handelt es sich um die Schulleiterin einer Leipziger Einrichtung.

Jeanette R. (†64) leitete mehr als sieben Jahre das Lindenauer Robert-Schumann-Gymnasium. © Robert-Schumann-Gymnasium Leipzig

Die Schüler des Robert-Schumann-Gymnasiums im Stadtteil Lindenau haben nach dem Mittagessen am Freitag von ihrem Unfalltod erfahren. "Sie sind mittels Durchsage nach Hause geschickt worden", heißt es in einem Schreiben.

Jeanette R. war seit Oktober 2018 Schulleiterin der Bildungsstätte im Leipziger Westen, unterrichtete Russisch, Englisch und Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft (GRW). Sie hinterlässt zwei Kinder.

Am Donnerstag war sie gegen 14.30 Uhr auf der S11 in nördliche Richtung unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei etwa am Abzweig Wöllnau auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Ursache hierfür ist noch unklar.