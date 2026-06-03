Autofahrer, aufgepasst! Hier lauern Leipzigs Superblitzer

Leipzig - Die "Enforcement Trailer" der Stadt Leipzig , auch Superblitzer genannt, wechseln regelmäßig den Standort, um Raser an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zu überführen. TAG24 verrät Euch, wo Ihr besser auf Euren Tacho achten solltet, um keine kostspielige Überraschung zu erleben.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird erst kurz nach dem Superblitzer aufgehoben. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Seit Dienstag ist einer davon auf der Karl-Liebknecht-Straße, stadtauswärts in Höhe der Kreuzung Hardenbergstraße, im Einsatz.

Hier gilt aufgrund des nahegelegenen Immanuel-Kant-Gymnasiums für eine Strecke von knapp 250 Metern Tempo 30, der Blitzer ist aktuell kurz vor dem Aufhebungsschild positioniert und lauert auf diejenigen, die zu früh aufs Gaspedal drücken.