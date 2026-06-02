Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig: Warum war Zufahrt an der Grimmaischen Straße nicht bereits versperrt?

Leipzig - Bevor Amokfahrer Jeffrey K. (33) am 4. Mai in der Leipziger Innenstadt mit seinem Auto Menschen tötete , war er über die Ostseite der Grimmaischen Straße in selbige eingedrungen - eine Öffnung, die bis dahin ohne weiteres befahren werden konnte.

Der Zugang zur Grimmaischen Straße einen Tag nach der tragischen Amokfahrt am 4. Mai. Deutlich zu sehen: das Schild für die Fußgängerzone. Tags darauf stellte die Stadt sogenannte Oktablöcke auf. © Jan Woitas/dpa

In der Ratsversammlung erklärte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) nun, dass die Zufahrt bisher nicht als solche definiert worden war, sondern als Fußgängerzone.

Wie TAG24 inzwischen erfuhr, sei ein allgemeines Sicherheitsrisiko für die Innenstadt bislang nicht angenommen worden.

So die Antwort des Mobilitäts- und Tiefbauamtes (MTA) auf die Frage, warum es an besagter Stelle bislang keiner Sperrung beziehungsweise Absicherung bedurfte.

Die Fußgängerzone sei demnach wie bundesweit üblich nach der Straßenverkehrsordnung geregelt. "Diese geht davon aus, dass die Verkehrsteilnehmer sich an die allgemeinen Regeln und die zum Beispiel über Verkehrszeichen und Markierungen angeordneten ortskonkreten Regelungen halten", hieß es aus dem Amt.

Fußgängerzonen müssten demnach grundsätzlich lediglich mit dem entsprechenden blau-weißen "Zone"-Schild markiert werden, wie es auch am Eingang zur Grimmaischen Straße steht.

Poller oder andere Elemente würden nur dann aufgestellt, wenn dies nötig erscheine, weil beispielsweise Einfahrverbote der Bequemlichkeit halber öfter missachtet würden. "Besondere Elemente wie Poller haben in der Ausgestaltung der Verkehrsanlagen grundsätzlich nicht den Zweck, ein vorsätzliches Durchbrechen mit (gegebenenfalls auch viel größeren) Fahrzeugen zu verhindern."

Das MTA bemerkte weiterhin: "Auch die vorhandenen Polleranlagen an oder in der Leipziger Innenstadt sind also nicht als Sicherung gegen Amokfahrten ausgelegt und nur dort eingerichtet worden, wo dies aus verkehrlichen Gründen notwendig erschien."

An der Grimmaischen Straße sei dies jedoch nicht notwendig gewesen. "Die Fußgängerzone ist als solche beschildert, in ihrer durchgehenden Oberflächenausbildung eindeutig als solche erkennbar gestaltet und wird nur von berechtigten Fahrzeugen befahren."