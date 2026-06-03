Im REWE-Markt in der Innenstadt gehen einmal pro Woche die Lichter aus: Das steckt dahinter
Leipzig - Radiomusik dudelt im Hintergrund, die Kassen piepen laut und grelles Licht flackert von den Decken: Immer mehr Menschen verlieren den Spaß am Einkaufen, weil es zu stressig, zu wuselig und manchmal auch eine echte Reizüberflutung ist. REWE Härzschel im NEO Leipzig hat sich dagegen jetzt etwas einfallen lassen.
Der Supermarkt mitten in der Innenstadt führt jetzt eine sogenannte "Stille Stunde" ein. Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr werden die Lichter gedimmt, Werbebildschirme abgestellt, die Musik ausgeschaltet, die Kassenbereiche beruhigt und es wird auf laute Tätigkeiten wie Wagenbewegungen und Maschinenleerungen verzichtet.
Das Team wurde besonders geschult, um auf die Bedürfnisse der Einkaufenden einzugehen.
Auf Instagram sprach die Filiale sich für Inklusion aus. Man wolle ein "sicherer Hafen" sein für Menschen mit Einschränkungen, wie beispielsweise Autismus, Angststörungen oder ADHS, aber auch Menschen aus allen Altersklassen ansprechen, die einfach in Ruhe einkaufen wollen.
Die Aktion findet das erste Mal am heutigen Mittwoch statt.
Der REWE im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus ist nicht das erste Geschäft in Leipzig, dass die "Stille Stunde" einführt. Da der Laden aber wöchentlich mehr als 30.000 Kundinnen und Kunden begrüßt und zu den am stärksten frequentierten Märkten der Stadt zählt, setzt die Aktion ein Zeichen und erweckt Aufsehen.
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In diesen Leipziger Geschäften gibt es die Aktion noch
Die Idee kommt ursprünglich aus Neuseeland und verbreitet sich langsam auch in Deutschland. In Leipzig bieten unter anderem der "Decathlon" in der Petersstraße immer montags von 15 bis 16 Uhr und der "REWE Ricco Hahn" in Naunhof immer dienstags von 13 bis 15 Uhr eine "Stille Stunde an".
In allen "Ikea"-Einrichtungshäusern und somit auch in dem in Leuna in der Nähe von Leipzig findet die Aktion immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr statt.
Titelfoto: Silvio Bürger