Im REWE-Markt in der Innenstadt gehen einmal pro Woche die Lichter aus: Das steckt dahinter

Leipzig - Radiomusik dudelt im Hintergrund, die Kassen piepen laut und grelles Licht flackert von den Decken: Immer mehr Menschen verlieren den Spaß am Einkaufen, weil es zu stressig, zu wuselig und manchmal auch eine echte Reizüberflutung ist. REWE Härzschel im NEO Leipzig hat sich dagegen jetzt etwas einfallen lassen.

Der REWE im NEO hat 2023 geöffnet. Seitdem hat er sich etabliert und ist bei vielen Kunden beliebt. (Archivfoto) © Silvio Bürger

Der Supermarkt mitten in der Innenstadt führt jetzt eine sogenannte "Stille Stunde" ein. Jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr werden die Lichter gedimmt, Werbebildschirme abgestellt, die Musik ausgeschaltet, die Kassenbereiche beruhigt und es wird auf laute Tätigkeiten wie Wagenbewegungen und Maschinenleerungen verzichtet.

Das Team wurde besonders geschult, um auf die Bedürfnisse der Einkaufenden einzugehen.

Auf Instagram sprach die Filiale sich für Inklusion aus. Man wolle ein "sicherer Hafen" sein für Menschen mit Einschränkungen, wie beispielsweise Autismus, Angststörungen oder ADHS, aber auch Menschen aus allen Altersklassen ansprechen, die einfach in Ruhe einkaufen wollen.

Die Aktion findet das erste Mal am heutigen Mittwoch statt.

Der REWE im ehemaligen Karstadt-Kaufhaus ist nicht das erste Geschäft in Leipzig, dass die "Stille Stunde" einführt. Da der Laden aber wöchentlich mehr als 30.000 Kundinnen und Kunden begrüßt und zu den am stärksten frequentierten Märkten der Stadt zählt, setzt die Aktion ein Zeichen und erweckt Aufsehen.