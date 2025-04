Bagger macht Rewe in Markranstädt platt: Green Building kommt bald

Von Anke Brod

Markranstädt - Eben noch lief im Markranstädter Rewe-Markt (Landkreis Leipzig) der letzte Schoko-Osterhase übers Band, dann gingen in der Leipziger Straße 77 die Lichter aus. Seit Samstag sind Schokolade und Co. hier passé, der Laden wird geräumt: Ab Ende Mai legt der Abrissbagger das Haus in Schutt und Asche. Auch die angegliederte Filiale von Backhaus Hennig ist betroffen. Doch was kommt danach?