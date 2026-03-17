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Verkehrschaos im Leipziger Norden: Komplette Ampelanlage ausgefallen

Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden war am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden war am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.

Die gesamte Ampelanlage ist am Montagmorgen ausgefallen.
Die gesamte Ampelanlage ist am Montagmorgen ausgefallen.  © Leipzig FireFighter

Grund dafür war die dort eingesetzte Baustellenampel, die gänzlich ausgefallen ist.

Sprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Information über die defekte Ampelanlage kurz nach 8 Uhr bei der Polizei einging.

Die betroffenen Fahrer wurden in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen gebeten, sich besonders vorsichtig im Bereich der Berliner Straße auf Höhe der B2 zu verhalten.

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Ein Techniker wurde informiert.

Mittlerweile rollt der Verkehr wieder normal über die Berliner Straße.
Mittlerweile rollt der Verkehr wieder normal über die Berliner Straße.  © Leipzig FireFighter
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Am Vormittag dann die Entwarnung: Die Ampelanlage funktioniert wieder.

Erstmeldung vom 16. März, 8.36 Uhr. Aktualisiert um 10.57 Uhr.

Titelfoto: Montage: Leipzig FireFighter

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