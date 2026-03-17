Verkehrschaos im Leipziger Norden: Komplette Ampelanlage ausgefallen
Leipzig - Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden war am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.
Grund dafür war die dort eingesetzte Baustellenampel, die gänzlich ausgefallen ist.
Sprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Information über die defekte Ampelanlage kurz nach 8 Uhr bei der Polizei einging.
Die betroffenen Fahrer wurden in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen gebeten, sich besonders vorsichtig im Bereich der Berliner Straße auf Höhe der B2 zu verhalten.
Ein Techniker wurde informiert.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Am Vormittag dann die Entwarnung: Die Ampelanlage funktioniert wieder.
Erstmeldung vom 16. März, 8.36 Uhr. Aktualisiert um 10.57 Uhr.
Titelfoto: Montage: Leipzig FireFighter