Verkehrschaos im Leipziger Norden: Komplette Ampelanlage ausgefallen

Leipzig - Auf der Berliner Brücke im Leipziger Norden war am Montagmorgen besondere Vorsicht geboten.

Die gesamte Ampelanlage ist am Montagmorgen ausgefallen. © Leipzig FireFighter

Grund dafür war die dort eingesetzte Baustellenampel, die gänzlich ausgefallen ist.

Sprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Information über die defekte Ampelanlage kurz nach 8 Uhr bei der Polizei einging.

Die betroffenen Fahrer wurden in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen gebeten, sich besonders vorsichtig im Bereich der Berliner Straße auf Höhe der B2 zu verhalten.

Ein Techniker wurde informiert.