Behörden sperren Leipzigs Straßen: Hier kommt Ihr an Silvester mit dem Auto nicht mehr durch

Leipzig - Um eine friedliche Silvesternacht in Leipzig zu ermöglichen, laufen die Vorbereitungen der Sicherheitsbehörden auf Hochtouren.

Am Connewitzer Kreuz krachte es in den vergangenen Silvesternächten. © Sebastian Willnow/dpa

Für die Planungen hat sich das Ordnungsamt nicht nur mit Polizei und Feuerwehr, sondern auch mit der Stadtreinigung und den Verkehrsbetrieben abgestimmt.

Im Fokus der Maßnahmen steht wie immer der Bereich des Connewitzer Kreuzes: Bereits ab 21 Uhr werden die Zufahrten (Kochstraße ab Richard-Lehmann-Straße bis Scheffelstraße; Eichendorffstraße und Scheffelstraße ab Kochstraße; Selneckerstraße ab Kreuzung Windscheidstraße) gesperrt.

Ab 22.45 Uhr folgen dann Sperrungen der Karli ab der Richard-Lehmann-Straße, Arno-Nitzsche-Straße ab Bernhard-Göring-Straße, Bornaischen Straße ab Wiedebachplatz und der Wolfgang-Heinze-Straße ab Hermannstraße. Damit soll das Connewitzer Kreuz bis in die frühen Morgenstunden nicht mehr befahrbar sein.

Wie die Stadt außerdem ankündigte, werden in der Dimitroffstraße, am Georgiring, im Grimmaischen Steinweg sowie in der Goethestraße Halteverbote eingerichtet, um Platz für Rettungswege oder Ersatzhaltestellen zu schaffen. Straßenbahnen verkehren dort zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr morgens im Sonderfahrplan.