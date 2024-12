Beim Weihnachts-Dinner zu tief ins Glas geschaut? So kommt Ihr trotzdem mit dem Auto nach Hause

Man gibt einfach seinen Autoschlüssel kurzzeitig ab. © 123RF/dikushin

Bei dem Taxidienst der etwas anderen Art kann man die selbsternannten "Autoheimbringer" ab 22 Uhr kontaktieren. Eben dann, wenn man vielleicht schon einige Gläser intus hat und nun vor der Problematik des unklaren Heimwegs steht.

Die Nutzer müssen "DrivemeHome" lediglich ihren Standort nennen, danach wird so schnell wie möglich ein Fahrer zu ihnen geschickt. Dieser chauffiert dann den Besitzer mitsamt seiner möglichen Mitfahrer in seinem eigenen Auto an die vorgegebene Zieladresse.

So kommt man gar nicht in Versuchung, sich selbst betrunken hinters Steuer zu setzen und seinen Führerschein zu riskieren.

Für einen Fahrweg von 9 Kilometern innerhalb Leipzigs zahlt man beispielsweise 37,50 Euro. Für die Anfahrt zu Standorten außerhalb der Stadtgrenze werden zusätzliche Kosten erhoben.