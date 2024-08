Beliebte Leipziger Location in Geldnot: Hetzkampagne oder begründete Vorwürfe?

Leipzig - Das Jugend-Kulturzentrum Conne Island in Leipzig steht seit Jahren aufgrund seiner politischen Auslegung unter Kritik. Mehrere Boykott-Aufrufe führen bereits seit Längerem zu vermehrten Konzert-Absagen und damit verbunden zu starken finanziellen Einbußen.

1991 wurde das Soziokulturelle Zentrum Conne Island gegründet. (Archivbild) © dpa/Jan Woitas

So berichtet es zumindest das selbst ernannte "Zentrum von und für Linke, Jugend-, Pop- und Subkulturen" in einem offenen Brief vom 9. August.

Als Veranstaltungsort finden auf dem Gelände unter anderem Konzerte und Vorträge statt. Gewählt werden Sänger, Gruppen und Sprecher laut eigenen Aussagen "basisdemokratisch" und unter "Berücksichtigung politischer Standards".

Doch genau das ist ein Punkt, den die Gegenseite anzweifelt.

Mittlerweile existieren mehrere Boykott-Aufrufe gegen den Ort im Süden Leipzigs. Unter anderem auf Instagram, Facebook und im Internet. Diese gehen nicht spurlos am Conne Island vorbei.

"Seit dem 7. Oktober haben mehr als 13 Acts [explizit aufgrund der Vorwürfe] ihre Auftritte im Conne Island abgesagt", schreibt der Veranstalter. Dazu sollen auch noch unbegründete Absagen und fehlende Antworten von Künstlern und Agenturen kommen.