Beliebtes Ausflugsziel in Leipzig: Wie wird sich unser Fockeberg verändern?

Leipzig - Der Fockeberg gehört zu einem der wichtigsten Erholungsräume im Leipziger Süden. Unter anderem durch den Ausblick auf zahlreiche Leipziger Sehenswürdigkeiten ist es außerdem ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Die Stadt möchte das Gebiet jetzt weiterentwickeln und lädt die Bevölkerung dazu ein.

Der Fockeberg bietet einen schönen Ausblick auf die Messestadt. © Stadt Leipzig

Wie kann man den Fockeberg noch besser machen und die Fläche noch nutzen? Diese Fragen stellt das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport sich aktuell.

Dafür wurden bereits einige Ideen gesammelt, über die die Leipzigerinnen und Leipziger jetzt abstimmen können. Sie können beispielsweise sagen, wie sie den Fockeberg aktuell wahrnehmen und abstimmen, welche Ausstattungselemente zukünftig auf dem Hügel verfügbar sein sollen.

Ebenso kann auch angegeben werden, was auf keinen Fall auf dem künstlich aufgeschütteten Hügel passieren sollte.

Das geht entweder über die Webseite des sächsischen Beteiligungsportals unter mitdenken.sachsen.de/-su2Jga5k oder der Webseite der Stadt unter www.leipzig.de/beteiligung-fockeberg.