Schon wieder Hausbesetzung! Aktivisten nehmen Leipziger "Eineck" ein

Leipzig - In Leipzig wurde am Mittwoch erneut ein Haus besetzt.

In der Einertstraße wurde am Mittwoch ein Haus besetzt. © EHL Media

Wie die Initiative "Leipzig Besetzen" auf ihrer Website mitteilte, konzentriert sich die Aktion diesmal auf das Gebäude "Eineck" im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld.

An die Fassade wurden mehrere Banner, unter anderen mit Aufschriften wie "Besetzt" und "Free Maja", gehängt. Auch vor dem Haus versammelten sich circa 50 Unterstützer.

"In das seit weit über 15 Jahren leer stehende Objekt sollen Menschen einziehen, die durch Diskriminierung kaum Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben", so die Erklärung der Aktivisten, die sich für Verhandlungen mit Stadt und Eigentümern bereit erklärt haben.

Das Konzept der Initiative beinhaltet auch die Schaffung von Räumen für verschiedene Kiez-Vereine.